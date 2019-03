Deze wedstrijden staan er in de Europa League op het programma

Sevilla - Slavia Praag (18.55 uur)

Quincy Promes en consorten nemen het op tegen Slavia Praag. Sevilla is in het eigen Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ijzersterk en incasseerde in Europees verband nog maar één tegendoelpunt. In competitieverband gaat het minder voortvarend met de Spaanse ploeg. Van de laatste vijf wedstrijden werden er vier verloren. Slavia Praag gaat met 58 punten uit 23 wedstrijden aan de leiding in de Tsjechische competitie en schakelde de vorige ronde Genk uit.



Chelsea - Dinamo Kiev (21.00 uur)

Fran Sol was met zijn winnende goal tegen Olympiakos nog de gevierde man, maar zijn vreugde heeft al snel plaatsgemaakt voor verdriet. Sol moet de dubbele ontmoeting met Chelsea aan zich voorbij laten gaan wegens een schouderblessure. Zonder de oud-spits van Willem II hoopt Dinamo Kiev op Stamford Bridge een mooi resultaat uit de wacht te slepen. Vier jaar geleden kwamen beide ploegen elkaar ook al tegen, toen in de groepsfase van de Champions League, en was Chelsea over twee wedstrijden met 2-1 de sterkste.