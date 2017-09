Diego Costa keert terug bij Atlético Madrid

Bij Chelsea is Diego Costa inmiddels overbodig verklaard door coach Antonio Conte en dus mocht de in Brazilië geboren Spaanse spits vertrekken op Stamford Bridge. Volgens verschillende Spaanse media betaalt Atleti zo'n slordige zestig miljoen euro voor de spits die in oktober 29 kaarsjes uit mag blazen. Met dat bedrag mag Costa zich recordaankoop van de Spaanse club noemen.



Costa begon zijn betaald voetbalcarrière in Portugal waar hij speelde voor FC Penafiel en SC Braga. Atlético Madrid haalde de spits vervolgens in 2007 naar Spanje door 1,5 miljoen euro over te maken naar Braga. Atlético leende Costa vervolgens uit aan Celta de Vigo en Albacete, waarna Real Valladolid de spits in 2009 overnam. Niet voor lang, want een seizoen later kocht Atleti de (toen nog) Braziliaan weer terug voor 1 miljoen euro. Na een verhuurperiode bij Rayo Vallecano brak Costa pas echt door bij de Madrilenen.