Diego Costa uit de roulatie door liesblessure

Dat zou betekenen dat Costa woensdag de kwartfinale in de Spaanse beker mist tegen Sevilla en de eerstkomende competitiewedstrijd tegen Las Palmas.

Trainer Diego Simeone haalde Costa in de tweede helft van het duel met Girona naar de kant, omdat hij toen al pijn voelde. Een onderzoek wees uit dat hij een spierblessure in de liesstreek heeft.

Costa was vorig seizoen bij Chelsea op een zijspoor beland en tekende in september een contract bij zijn oude club Atlético. Door een transferverbod voor de Spaanse club kon hij pas in januari zijn comeback maken.