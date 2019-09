Dilrosun beslissend met prachtgoal voor Hertha, Bayern wint ruim na rode kaart Ehizibue

Met Bayern München gaat het beter. Der Rekordmeister is door het puntenverlies van SC Freiburg (1-1 tegen FC Augsburg) de nieuwe koploper in de Bundesliga met 11 punten na vijf duels. Het was Lewandowski die ervoor zorgde dat Bayern de drie punten in eigen huis hield. Binnen drie minuten maakte de spits de openingstreffer op aangeven van Joshua Kimmich en drie minuten na de pauze was het wéér raak voor ‘Lewa’, opnieuw op aangeven van Kimmich. Na een uur spelen kreeg Bayern een strafschop en moest Ehizibue met rood naar de kant. Zomeraanwinst Philippe Coutinho benutte het buitenkansje. Ivan Perisic zette ruim een kwartier voor tijd de eindstand op het scorebord: 4-0.



