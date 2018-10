Dilrosun en Luckassen blijven steken op gelijkspel

Door een goal van Ondrej Duda kende Hertha BSC in eigen huis een wervelende start. Bij Hertha BSC startten Dilrosun en Luckassen in de basis. Voor Luckassen was het zijn basisdebuut, mede omdat Karim Rekik ontbrak door een blessure. Bij Freiburg zat de Nederlandse reservedoelman Mark Flekken op de bank. Flekken zag zijn ploeg nog voor rust op gelijke hoogte komen dankzij Robin Koch: 1-1. Luckassen ging jammerlijk in de fout bij die gelijkmaker.



Dilrosun werd na 65 minuten spelen vervangen en kon daardoor geen bijdrage leveren in de jacht op een driepunter. Die kwam er ook niet. De ruststand bleek ook de eindstand. Hertha BSC blijft daardoor steken op vijftien punten en een vijfde plek in de Bundesliga, vijf punten achter koploper Borussia Dortmund. Bij winst had de ploeg uit Berlijn naar de tweede plek kunnen klimmen.