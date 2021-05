Dilrosun en Zeefuik boeken belangrijke zege in strijd tegen degradatie, korte invalbeurt Til

Dankzij de overwinning in het Olympiastadion in de Duitse hoofdstad klom de ploeg van coach Pál Dárdai naar de veertiende plaats. Hertha heeft nog één inhaalduel tegoed. Hertha speelde maandagavond al met 1-1 gelijk tegen FSV Mainz 05, de nummer twaalf. Hertha speelt zondag thuis tegen Arminia Bielefeld (zestiende, ook op 30 punten) en volgende week woensdag uit bij Schalke 04, dat al is gedegradeerd naar de 2. Bundesliga.



Hertha, met de Nederlandse vleugelaanvaller Javairô Dilrosun in de basis, leidde bij rust al met 2-0 door doelpunten van de Pool Krzysztof Piatek en de Slowaak Peter Pekarík. Kort voor tijd maakte de Serviër Nemanja Radonjic er nog 3-0 van. Deyovaisio Zeefuik was een kwartier voor tijd ingevallen voor Vladimir Darida. Dilrosun werd na 62 minuten vervangen door de Braziliaanse spelmaker Matheus Cunha. Bij Freiburg kwam Guus Til opnieuw slechts kort in actie. De oud-AZ’er viel in de 87ste minuut in.