Dinsdag arriveren, zaterdag uitblinken: Kongolo maakt indruk

De 23-jarige oud-Feyenoorder zag zijn team de volgende ronde van de FA Cup bereiken, mede dankzij een doelpunt van landgenoot Rajiv van la Parra. Kongolo deed het volgens Wagner naar behoren in de defensie van 'The Terriers'. ,,Zijn bijdrage was erg goed. Ik was onder de indruk van zijn aanvallende spel. Hij leverde geen ballen in. Hij is nu gewend aan de fysieke kant van het Engelse voetbal, want Aaron Wilbraham (zijn directe tegenstander, red.) is één van de sterkste spelers in de Championship. Ik had niet meer van hem kunnen vragen", aldus Wagner tegen Sky Sports.



Kongolo werd dinsdag gepresenteerd bij Huddersfield Town en trainde pas een paar keer mee bij zijn nieuwe ploeg. ,,Ik heb geen idee of hij iedereen bij naam kent", zei Wagner. 'The Terriers' pikten Kongolo op bij AS Monaco, waar hij nauwelijks speeltijd kreeg. Hij maakte afgelopen zomer voor 15 miljoen euro de overstap van Feyenoord naar de regerend landskampioen van Frankrijk.