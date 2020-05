Dit is hoe Duitsland de competitie gaat hervatten: twee tests per week en ‘trainingskampen’ rond duels

De Bundesliga is de eerste Europese competitie die na een onderbreking van bijna twee maanden weer kan worden hervat. Het Duitse weekblad Der Spiegel maakte een 41 pagina's tellend protocol openbaar, waarin duidelijk wordt op welke manier er in Duitsland weer kan worden gevoetbald.

Lege tribunes

In totaal staan er nog 82 wedstrijden op het programma op het hoogste niveau in Duitsland. Er zijn nog negen resterende speelronden te gaan en het duel tussen Eintracht Frankfurt en Werder Bremen moet nog worden ingehaald. Dat gaat gebeuren vanaf 16 mei. De wedstrijden worden afgewerkt achter gesloten deuren.

Positieve test

Als een speler eenmaal besmet blijkt te zijn met het coronavirus, wordt hij direct in quarantaine geplaatst. De rest van de spelers kan gewoon doorvoetballen, dus ook de ploeggenoten met wie de besmette speler die week heeft getraind.

Tweemaal per week testen

In totaal worden er in Duitsland wekelijks 800.000 tests beschikbaar gesteld. Daarvan zijn er elke week 20.000 gereserveerd voor het Duitse profvoetbal. Spelers en stafleden worden tweemaal per week getest op aanwezigheid van het virus. De laatste test is een dag voor de wedstrijd. Een positieve test betekent logischerwijs dat de speler in quarantaine moet en niet in actie mag komen.

Maximaal driehonderd

Er mogen maximaal driehonderd mensen in en rondom het stadion zijn gedurende een wedstrijd. Het stadion wordt opgedeeld in drie gebieden: het veld, de tribunes en buiten het stadion. Per gebied mogen maximaal honderd mensen zijn. Onder de aanwezigen vallen spelers, stafleden, bankzitters, de arbitrage, hulpdiensten, beveiligers, ballenjongens, schoonmakers, fotografen en televisie-medewerkers.

Volledig scherm Javairo Dilrosun. © BSR Agency

Douchen en spa

Spelers mogen in kleine groepjes gebruik maken van de douches na afloop van wedstrijden, terwijl herstelmogelijkheden als de sauna en bubbelbaden verboden zijn.

Drinken

Om rechtstreeks contact met ploeggenoten te voorkomen, krijgt iedere speler tijdens een wedstrijd zijn eigen drinkfles. Daarop staat zijn naam geschreven, waardoor het eenvoudig te onderscheiden is welke fles van wie is.

Trainingskampen

Voetballers verblijven rondom duels in speciaal beschikbaar gestelde hotels, waar geen bezoekers welkom zijn. Het lijkt op een trainingskamp, maar spelers leven gescheiden en komen zo min mogelijk met elkaar in contact. Zij krijgen eten bezorgd aan de hotelkamerdeur door stafleden.

Volledig scherm Jeremaiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius. © Thomas Frey/dpa

Geen handen

Spelers komen niet meer gezamenlijk het veld op, maar doen dat individueel. Ook mascottes en kinderen die oplopen zijn verboden. Voorafgaand aan de wedstrijden worden er geen handen meer geschud met de tegenstanders.

Drie bussen

Als een ploeg naar een uitwedstrijd moet reizen, zijn clubs verplicht om drie bussen in te zetten. Op die manier is het mogelijk voor spelers om onderling voldoende afstand te bewaren. De voltallige selectie - spelers, staf en begeleiding - wordt opgedeeld in de drie bussen.

Trainingen

Spelers mogen in groepsverband trainen en zijn ook in de gelegenheid om gebruik te maken van het krachthonk. Daar is het dragen van handschoenen verplicht, om direct contact met de apparaten en gewichten te voorkomen.