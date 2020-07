Dit is hoe het grote geld voor promotie naar de Premier League wordt verdeeld

Maximaal 330 miljoenLeeds United slaagde er donderdagavond in na zestien jaar terug te keren in de Premier League. Een sportief geweldige prestatie, maar financieel is de promotie misschien wel nóg aantrekkelijker. Er worden namelijk honderden miljoenen verdeeld over promovendi én degradanten.

Degradanten

Er zijn genoeg voorbeelden te noemen van clubs die als een kaartenhuis in elkaar stortten na degradatie. In Nederland ging bijvoorbeeld Roda JC in 2018 een treetje lager spelen, wat leidde tot een vrije val in de Keuken Kampioen Divisie. In Engeland is daarom de zogeheten Parachute Payment in het leven geroepen. Die regeling moet zorgen dat clubs een zachte landing maken als zij een niveau naar beneden storten. Het geldt voor clubs die het jaar na hun promotie direct weer terugkeren naar de Championship. Het Norwich City van Tim Krul kan degradatie inmiddels niet meer voorkomen en ontvangt verspreid over de komende twee jaar negentig miljoen euro. Ook het Aston Villa van Anwar El Ghazi, momenteel negentiende, zou aanspraak maken op de fikse compensatie.

De parachute werd in het seizoen 2006/2007 in het leven geroepen en wordt betaald vanuit de uitpuilende uitzendrechtenpot. Het geeft clubs de garantie op miljoenen euro's inkomsten, waardoor zij zonder blikken of blozen met geld kunnen smijten op de transfermarkt. Aston Villa besteedde de laatste twee transferwindows bijvoorbeeld 159,1 miljoen euro.

Promovendi

Zijn naam is genoemd: Anwar El Ghazi. De oud-Ajacied groeide een jaar geleden uit tot de held van Birmingham met zijn rake kopbal in de finale van de play-offs. Daarmee opende hij namens Aston Villa de voorsprong tegen Derby County en leidde hij de uiteindelijke 2-1 zege in. De waarde van zijn rake kopbal? Een directe cheque van 110 miljoen euro. Dat bedrag kan nog oplopen via het hierboven benoemde Parachute Payment óf door handhaving, waarover later meer. Leeds United verzekerde zich afgelopen donderdag als eerste van de promotiemiljoenen. De strijd onder Leeds is ongekend spannend. West Brom heeft momenteel de beste papieren voor de gouden plaats twee, de nummers drie tot en met zes spelen play-offs.

Na een dramatische start in de Championship leek het er lang op dat het Derby County van Phillip Cocu mee ging doen om de play-offplaatsen, maar door drie achtereenvolgende nederlagen tegen West Brom, Brentford en Cardiff City zijn Cocu en consorten afgezakt. Door de resultaten van zaterdagmiddag is het inmiddels onmogelijk geworden voor Cocu en consorten om nog aanspraak te maken op promotie.

Stand Championship

1. Leeds United - 44-87

2. West Bromwich Albion - 45-82

------------------------------------------

3. Brentford - 45-81

4. Fulham - 45-80

5. Nottingham Forest - 44-70

6. Cardiff City - 45-70

----------------------------------------

7. Swansea City 45-67

8. Preston 45-65

9. Millwall 45-65

Handhavende promovendi

Promotie is dus een zeer lucratieve prestatie, handhaving in het daaropvolgende seizoen brengt pas écht rijkdom. Sheffield United draait dit seizoen sterk mee in de Engelse subtop en is al verzekerd van een extra jaar Premier League-voetbal. De beloning? 220 miljoen euro, genoeg om Kevin de Bruyne én Virgil van Dijk los te weken. In totaal heeft de promotie Sheffield dus liefst 330 miljoen euro opgeleverd. Aston Villa bezet weliswaar een degradatieplek, maar heeft nog voldoende perspectief om op Houdini-achtige wijze te ontsnappen. Met nog twee duels te gaan bedraagt de achterstand op de veilige zeventiende plaats drie punten. De komende twee wedstrijden, tegen het zo goed als uitgespeelde Arsenal én West Ham, staan in het teken van 90 óf 220 miljoen euro.

Zo worden de miljoenen verdeeld bij de huidige stand • Sheffield United: 220 miljoen euro

• Bournemouth: 90 miljoen over de komende twee seizoenen

• Aston Villa: 90 miljoen over de komende twee seizoenen

• Norwich City: 90 miljoen over de komende twee seizoenen



• Leeds United: 110 miljoen euro rechtstreeks, kan oplopen tot 200 of 330 miljoen

• West Brom: 110 miljoen euro rechtstreeks, kan oplopen tot 200 of 330 miljoen

• Play-offwinnaar: 110 miljoen euro rechtstreeks, kan oplopen tot 200 of 330 miljoen

