Dit staat er vandaag nog op het spel in de Premier League

Voor de ploeg van Frank Lampard wacht zeker geen makkelijke wedstrijd, want nummer zes Wolverhampton Wanderers komt op bezoek op Stamford Bridge. De ploeg van Nuno Espírito Santo hoopt zich opnieuw te plaatsen voor de Europa League, maar José Mourinho kan zijn landgenoot nog passeren als Spurs wint bij Crystal Palace en Wolves punten laat liggen bij Chelsea. Mogelijk is de zevende plaats ook goed voor een ticket voor de voorronde van de Europa League, maar dan moet Chelsea op 1 augustus wel Arsenal verslaan in de FA Cup-finale op Wembley. Arsenal staat tiende in de Premier League en kan zich alleen via de FA Cup nog plaatsen. Voor promovendus Sheffield United en Burnley, beiden op 54 punten, is Europees voetbal niet meer haalbaar.