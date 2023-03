Dit zijn de duels in de Europa League en Conference League van vandaag

WK in Saoedi-Ara­bië? KNVB: ‘Illusie te denken dat toernooien alleen in Scandina­vië of Benelux worden gehouden’

Op het FIFA-congres in Rwanda stemt voetbalbond KNVB volgende week in met de herbenoeming van de toch best wel omstreden FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De ergste kou tussen beide partijen is na een ‘stevig’ verzoeningsgesprek in Parijs uit de lucht. KNVB-voorzitter Just Spee: ,,Een WK in Saoedi-Arabië? Op een gegeven moment kan de voetbalwereld daarvoor kiezen.”