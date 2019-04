Dit zijn de mooiste buitenlandse wedstrijden van dit paasweekend

Na een mooie week met veel spektakel in de Champions League is het weer tijd voor de nationale competities. Vijf topduels om je dit lange en warme paasweekend op te verheugen.

Zaterdag 13.30 uur: Manchester City - Tottenham Hotspur

Volledig scherm Toby Alderweireld juicht nadat Spurs ten koste van City door is naar de halve finale van de Champions League. © AFP Drie dagen na het grote spektakel in de Champions League (4-3 voor City) staan Manchester City en Tottenham Hotspur opnieuw tegenover elkaar in het Etihad Stadium, nu in de Premier League. Terwijl beide clubs nog aan het bijkomen zullen zijn van afgelopen woensdag, zijn de belangen nu opnieuw enorm groot. Manchester City staat nu twee punten achter op koploper Liverpool, maar heeft nog wel een duel minder gespeeld. Tottenham Hotspur staat derde met 67 punten, maar heeft Arsenal, Chelsea (beiden 66 punten) en Manchester United (64 punten) in de nek hijgen in de strijd om de Champions League-tickets. Arsenal en Chelsea plaatsten zich gisteravond voor de halve finales van de Europa League, dus kunnen met winst van dat toernooi ook nog een ticket voor de Champions League veiligstellen.



Liverpool speelt zondagmiddag (17.00 uur) de uitwedstrijd bij nummer achttien Cardiff City, dat twee punten minder heeft dan Brighton & Hove Albion. Een van die twee ploegen wordt zeer waarschijnlijk de derde degradant na Fulham en Huddersfield Town.

Gracenote Live on Twitter 🔜 Weekend preview - Can @ManCity become the first non-Spanish side this decade to score 💯 (!) HOME goals in a single season (all competitions)? 98 - Man City (2018/19) 104 - Barça (2016/17) 104 - Barça (2015/16) 113 - Barça (2011/12) 105 - Real Madrid (2011/12) #MCITOT

Zaterdag 15.30 uur: Bayern München - Werder Bremen

In de Bundesliga heeft Bayern München de koppositie in handen na de klinkende zeges op Borussia Dortmund (5-0) en Fortuna Düsseldorf (1-4) van de afgelopen twee weken. Zaterdagmiddag wacht de thuiswedstrijd tegen Werder Bremen. De ploeg van Davy Klaassen is nog volop in de race voor Europees voetbal, net als het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz en het VfL Wolfsburg van spits Wout Weghorst.



Borussia Dortmund, dat met nog vijf duels te gaan een punt minder heeft dan Bayern München, speelt zondagmiddag (15.30 uur) de uitwedstrijd bij nummer dertien SC Freiburg.

Volledig scherm Davy Klaassen scoorde dit seizoen al zeven keer voor Werder Bremen. © AFP

Zaterdag 20.30 uur: Internazionale - AS Roma

In de Serie A kan Juventus zaterdagavond (18.00 uur) thuis tegen Fiorentina dan eindelijk de achtste landstitel op rij binnenhalen. Napoli zal als tweede eindigen, maar de strijd om de twee resterende Champions League-tickets is nog enorm spannend. Internazionale (60 punten) en AC Milan (55 punten) staan er nu goed voor, maar AS Roma (54 punten), Atalanta Bergamo (53 punten), Lazio (52 punten) en Torino (50 punten) staan er nog kort achter. Op zaterdagavond speelt Internazionale in San Siro tegen AS Roma, waar Rick Karsdorp vanwege een hamstringblessure niet meer zal spelen dit seizoen. Stefan de Vrij en Justin Kluivert spelen mogelijk wel in dit rechtstreekse duel om plek vier in Italië.



Maandagavond (19.00 uur) speelt Atalanta Bergamo met Marten de Roon, Hans Hateboer en Robin Gosens nog thuis tegen Napoli. Atalanta droomt nog van een eerste kwalificatie voor de Champions League, maar kan ook nog compleet naast Europees voetbal grijpen.

Volledig scherm Justin Kluivert in de achtervolging op Dennis Praet van Sampdoria. © Getty Images

Zondag 14.30 uur: Everton - Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer begon uitstekend als coach van Manchester United, maar in de afgelopen maand verloor zijn team twee keer van Wolverhampton Wanderers en twee keer in de kwartfinales van de Champions League van FC Barcelona. Een nieuwe nederlaag dit weekend betekent een grote klap in de strijd om de Champions League-tickets. United gaat op bezoek bij nummer negen Everton, dat bezig is aan een zeer wisselvallig seizoen.



De ploeg van de Portugese coach Marco Silva boekte de afgelopen maand goede resultaten thuis tegen Liverpool (0-0), Chelsea (2-0) en Arsenal (1-0), maar ging afgelopen zaterdag weer met 2-0 onderuit bij het reeds gedegradeerde Fulham.

Volledig scherm Everton-middenvelder André Gomes in duel met Paul Pogba van Manchester United. © REUTERS

Zondag 20.45 uur: Real Betis - Valencia

In Spanje gaat de landstitel voor de achtste keer in elf jaar naar FC Barcelona. Daaronder zullen Atlético Madrid en Real Madrid eindigen, maar ook in La Liga is de strijd om het vierde Champions League-ticket enorm spannend. Het gat tussen nummer vier Sevilla (52 punten) en nummer negen Real Betis (43 punten) is slechts negen punten.



Op zondagavond speelt Valencia (49 punten) de uitwedstrijd bij Real Betis in Estadio Benito Villamarín, waar het op zaterdag 25 mei ook nog de Copa del Rey-finale tegen FC Barcelona speelt. Begin februari plaatste Valencia zich ten koste van Real Betis voor de Spaanse bekerfinale, dus de ploeg uit Sevilla zal revanche willen nemen voor eigen publiek.