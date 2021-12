Dit zijn de uitslagen in de buitenlandse competities

Video Bizarre taferelen in Portugal: duel gestaakt na coronagolf bij Belenenses

Benfica-thuis is al geen eenvoudige opgave, maar als je die wedstrijd dan ook nog eens met negen man moet beginnen... Het overkwam Belenenses zaterdagavond. De Portugese club kon vanwege corona niet meer spelers op de been brengen in de derby.

28 november