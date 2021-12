Dit zijn de uitslagen van de buitenlandse competities

Video's Ajax kan CL-win­naar Chelsea treffen, Juventus wint de poule dankzij nipte zege

Juventus is winnaar geworden van groep H. Chelsea, de winnaar van de Champions League, zag Zenit Sint-Petersburg in blessuretijd gelijkmaken: 3-3. Daardoor kan Ajax de ploeg van Hakim Ziyech, die mocht invallen, in de volgende ronde loten.

8 december