Doek bijna gevallen voor 'Bundesdino' HSV

In het Volksparkstadion van HSV hangt een klok die vandaag 54 jaar en 249 dagen aangeeft. Het is de tijd die loopt sinds de Bundesliga in 1963 het levenslicht zag. Het uurwerk groeide de laatste jaren van symbool van trots steeds meer uit tot een tikkende tijdbom voor HSV. Op een korte opleving in 2013 na knokt de 'Bundesdino' sinds het seizoen 2011/2012 tegen degradatie. Met kunst- en vliegwerk bleef de club steeds weer behouden voor het hoogste niveau.



Aan de indrukwekkende reeks van het Hamburgse voetbalbolwerk lijkt volgende week toch een einde te komen. Door de nederlaag in Frankfurt is het verschil met nummer 15 VfL Wolfsburg twee punten. Wolfsburg, de club van Jeffrey Bruma, heeft het op de laatste speeldag thuis tegen het al gedegradeerde FC Köln in eigen hand. Plek 15 is goed voor nacompetitie, de nummers 17 en 18 degraderen rechtstreeks.



Het zat HSV, waar Rick van Drongelen niet van de bank af kwam, vanmiddag ook niet mee. De club leek via Tatsuya Ito op voorsprong te komen, maar het doelpunt werd na raadplegen van de videoscheidsrechter afgekeurd wegens buitenspel. Even later was het aan de andere kant via Marius Wolf wel raak. Ook na rust scoorden de Hamburgers vanuit buitenspelpositie, na een geweldige uithaal van Douglas Santos op de paal. Omar Mascarell zorgde kort daarna voor de beslissing door na een misser van Jetro Willems raak te schieten uit de rebound. In de slotfase zorgde Alexander Meier voor de 3-0 eindstand.



HSV speelt volgende week zondag in de laatste speelronde thuis tegen Borussia Mönchengladbach. Concurrent Wolfsburg, die vandaag met 4-1 onderuit ging bij Gladbach, ontvangt Köln. Freiburg heeft drie punten meer dan Wolfsburg en is ook nog niet zeker van handhaving. Dat geldt wel voor Mainz. De club van basisspeler Nigel de Jong won vanmiddag glansrijk met 1-2 bij Borussia Dortmund en verzekerde zich daarmee van nog een seizoen op het hoogste niveau.



Bekijk hier de uitslagen en stand in de Bundesliga.