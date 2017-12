Doelman bezorgt Benevento met kopgoal eerste puntje in Serie A

Milan was onder de nieuwe coach Gennaro Gattuso op weg naar een zege. Giacomo Bonaventura had de bezoekers in de eerste helft op voorsprong geschoten. De Roemeen George Puskas bracht de thuisploeg vlak na rust op gelijke hoogte. De Kroaat Nikola Kalinic zorgde kort daarop voor de hernieuwde voorsprong voor Milan, dat het laatste kwartier met tien moest spelen. Alessio Romagnoli kreeg na een forse tackle zijn tweede gele kaart. Ver in blessuretijd kopte Brignoli de gelijkmaker binnen.



Voormalig Milan-vedette Gattuso nam vorige week de taken over van de ontslagen Vincenzo Montella.