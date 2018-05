Doelman Ederson verlengt contract bij City

Manchester City betaalde vorig jaar 40 miljoen euro om Ederson over te nemen van Benfica. Hij werd daarmee de op één na duurste keeper ooit, achter Gianluigi Buffon voor wie Juventus in 2001 nog meer geld betaalde.

De Braziliaanse international hield 21 keer de 'nul' en pakte met City met recordcijfers de Engelse titel. ,,Ederson heeft in zijn eerste seizoen bij ons laten zien dat hij alle kwaliteiten in huis heeft om een van de beste keepers ter wereld te worden'', zei technisch directeur Txiki Begiristain. Ederson gaat in principe mee naar het WK, al is hij in het Braziliaanse elftal wel tweede keus achter doelman Alisson Becker van AS Roma.