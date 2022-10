Doelman Wolverhampton Wanderers keept al maandenlang met gebroken pols

De 29-jarige Sá hield aan de tweede wedstrijd van het seizoen, in augustus, een gebroken pols over. Sindsdien zat hij echter niet in de lappenmand. Hij speelde zeven competitiewedstrijden op rij.

,,Dat hij gewoon door is gegaan, laat zijn karakter en doorzettingsvermogen zien”, zei Davis over de Portugese doelman. ,,Als keeper lig je altijd onder vuur, want je bent de laatste linie. Het is een goed voorbeeld voor anderen om te zeggen: ‘je hebt dit en dat, maar we hebben je nodig’.”