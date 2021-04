Doelpunt van het seizoen? Spezia-aanvaller Verde schittert met prachtige omhaal tegen Lazio

Samenvattingen België maakt gehakt van Wit-Rus­land, Portugal buigt achter­stand om tegen Luxemburg

30 maart België heeft in groep E van de WK-kwalificatie met grote cijfers gewonnen van Wit-Rusland. Het ongelijke duel in Leuven eindigde in 8-0. Bij de rust leidde de oppermachtige thuisploeg al met 4-0 dankzij treffers van Michy Batshuayi, Hans Vanaken, Leandro Trossard en Jeremy Doku. Na de rust kwamen opnieuw Trossard en Vanaken, Dennis Praet en Christian Benteke tot scoren.