Doelpuntrijke speelronde in Premier League: Leicester City wint mede dankzij eigen goal Pieters

Burnley kwam na tien minuten op voorsprong via de Nieuw-Zeelandse spits Chris Wood, maar tien minuten later maakte Harvey Barnes al de 1-1. Via een eigen goal van Burnley-speler Erik Pieters, die vijf minuten voor rust was ingevallen, werd het in de 50ste minuut 2-1 voor de thuisploeg. James Justin zorgde tien minuten later voor de 3-1. Jimmy Dunne bracht de spanning terug met de 3-2 namens Burnley in de 73ste minuut, maar zes minuten later bepaalde de Belgische middenvelder Dennis Praet de eindstand op 4-2.