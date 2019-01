Doll moet Hannover 96 behoeden voor degradatie

Volgende topclub eruit Crystal Palace knikkert verzwakt Spurs uit FA Cup

20:43 Na Liverpool, Leicester City, Arsenal, Everton, West Ham United en Newcastle United is vanavond ook Tottenham Hotspur al vroeg uitgeschakeld in de FA Cup. De ploeg van Mauricio Pochettino verloor in de vierde ronde van het Engelse bekertoernooi met 2-0 bij Crystal Palace op Selhurst Park.