Domper voor Erik ten Hag: Manchester United verliest voor het eerst in 27 jaar bij Aston Villa

Manchester United heeft voor het eerst in 27 jaar verloren bij Aston Villa (3-1). De ploeg van Erik ten Hag, met Cristiano Ronaldo en Donny van de Beek in de basis, kwam de razendsnelle achterstand in Londen niet meer te boven. De Manucians hebben door het verlies weer 11 punten achterstand op koploper Arsenal.

Al 23 thuiswedstrijden tegen ‘het grote United’ had Aston Villa niet gewonnen. De laatste keer was een 3-1 overwinning in de vorige eeuw: 19 augustus 1995. Vandaag kwam daar onder leiding van Unai Emery - die twee seizoenen geleden Villarreal langs United leidde in de Europa League finale - eindelijk een einde aan.

Villa begon gretig en fel aan het duel, en United had geen antwoord. De pijlsnelle buitenspeler Leon Bailey rende na 8 minuten spelen gemakkelijk Lisandro Martinez voorbij en schoof de bal in de lange hoek: 1-0. Villa Park schudde drie minuten later weer op zijn voegen toen Lucas Digne een vrije trap prachtig in de kruising krulde: 2-0.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Manucians hadden lang geen antwoord op Villa, dat flitsende aanval na flitsende aanval op de mat legde. Halverwege de eerste helft waande Villa-doelman Emiliano Martinez zich even een zeehond door de bal even met zijn hoofd hoog hield, alsof het publiek nog niet genoeg te genieten had.

Pas na een half uur voetballen meldde United zich vaker voor het doel van Villa. Een kopbal van Ronaldo en een schot van Garnacho konden nog gekeerd worden door Martinez. Maar toen vlak voor rust een schot van Luke Shaw van richting werd veranderd, was de Argentijnse doelman kansloos: 2-1.

Veel bracht het de equipe van Ten Hag niet, want direct na rust stond de verdediging toe te kijken hoe Jacob Ramsey vogeltje vrij de 3-1 kon binnenschieten vanaf de rand van het strafschopgebied. Wat volgde was een tweede helft vol frustratie, mislukte schoten van afstand en levensgevaarlijke omschakelingen van de ploeg van Emery in een kolkend Villa Park.

Zonder een écht slotoffensief kabbelde de wedstrijd naar het eindsignaal, waarna Villa Park ontplofte. Voor het eerst in ruim 27 jaar werd Manchester United in Londen verslagen door Aston Villa. Feest voor de aanwezige supporters, en een domper voor Erik ten Hag die zijn ongeslagen reeks verbroken ziet worden.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © AP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Topscorers Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video's over de Premier League!