Domper voor Feyenoord-opponent Lazio: sterspeler Immobile raakt geblesseerd

Bijna 3 miljoen kaarten verkocht voor WK in Qatar: ‘De wereld is enthousi­ast’

Voor het WK voetbal in Qatar zijn bijna 3 miljoen kaartjes verkocht, melden de organisatie en wereldvoetbalbond FIFA. De eerste editie van het eindtoernooi van het WK in het Midden-Oosten en de Arabische wereld begint op 20 november in het Al Baytstadion in Doha.

18 oktober