Domper voor Jurriën Timber bij debuut voor winnend Arsenal, Sven Botman haalt uit met Newcastle

De van Ajax overgekomen Timber begon net als vorige week in de gewonnen strijd om het Community Shield tegen Manchester City als linksback. Het duel begon een half uur later dan gepland vanwege problemen met de toegangspoortjes in het Emirates Stadium in Londen.

De eerste kans was voor Nottingham Forest, maar Brennan Johnson schoot na een counter oog in oog met de doelman over. Arsenal had het initiatief en Eddie Nketiah opende in de 26ste minuut de score. Na een fraaie pirouette van Gabriel Martinelli speelde de Engelsman zich vrij en schoot via een been van een verdediger raak.

De botsing van Jurriën Timber met Brennan Johnson vlak voor rust

Bukayo Saka zette de thuisploeg na ruim een half uur op 2-0 door van buiten het strafschopgebied met links hard raak te krullen in de verre hoek. Timber raakte in de eerste helft al geblesseerd nadat hij zelf een harde overtreding had gemaakt, maar kon na een serieuze blessurebehandeling wel door. De overtreding leverde de Oranje-international wel geel op. Meteen na rust schoot het in zijn rechterkuit en moest Timber zich alsnog laten vervangen.

,,De fysio en de doktoren keken hem recht in de ogen aan met de vraag of hij verder kon", zei Arsenal-coach Mikel Arteta na afloop over Timber. ,,Dat was volgens hem geen probleem, meteen in de tweede helft maakte hij een verkeerde beweging en dat voelde raar aan. Toen moest hij er wel uit. We zullen de komende dagen moeten kijken hoe ernstig zijn blessure is.”

In de tweede helft raakte recordaankoop Declan Rice nog de paal voor Arsenal, voordat de ingevallen Taiwo Awoniyi de wedstrijd nog even spannend maakte. Puntenverlies bleef de ploeg van trainer Mikel Arteta echter bespaard. City won vrijdag bij de start van de Premier League al met 0-3 bij Burnley. Erling Haaland (2x) en Rodri maakten op Turf Moor de goals voor de club die in de afgelopen zes seizoenen vijf keer kampioen van Engeland werd.

Volledig scherm © ANP / EPA

Newcastle United wint ruim van Aston Villa

Newcastle United is het nieuwe seizoen uitstekend begonnen. De nummer vier van vorig seizoen won op een kolkend St. James’ Park met 5-1 van Aston Villa. De club uit Birmingham trok deze zomer de portemonnee voor aanvaller Moussa Diaby (voor 55 miljoen euro van Bayer Leverkusen) en verdediger Pau Torres (voor 33 miljoen euro van Villarreal), maar gaat in de eerste speelronde dus direct hard onderuit. Diaby maakte in de elfde minuut nog wel de 1-1, maar verder werd Aston Villa de hele avond overrompeld door het energieke Newcastle.

De Zweedse spits Alexander Isak scoorde twee keer voor Newcastle United. De van AC Milan overgekomen middenvelder Sandro Tonali, spits Callum Wilson en de van Leicester City overgekomen Harvey Barnes waren de andere doelpuntenmakers voor The Magpies. Sven Botman deed de hele wedstrijd mee.

Volledig scherm © ANP / EPA

Tete wint van Danjuma, Brighton begint sterk

Fulham begon het seizoen met een 0-1 overwinning bij Everton. Kenny Tete deed de hele wedstrijd mee bij de club uit Londen, die de knappe tiende plaats van vorig seizoen een goed vervolg wil geven. De winnende goal op Goodison Park werd in de 73ste minuut gemaakt door Bobby Armani Decordova-Reid. Hij tikte bij de tweede paal helemaal vrij binnen na goed werk van Andreas Pereira.



Een minuut voor de goal was de van Villarreal gehuurde Arnaut Danjuma als invaller het veld op gekomen bij Everton, dat er ondanks een kansenverhouding van 19-9 (9-2 op doel) niet in slaagde te scoren bij de competitiestart. De afgelopen twee seizoenen ontsnapte Everton op wonderbaarlijke wijze aan degradatie, met name door het gebrek aan scorend vermogen.

Brighton & Hove Albion begon het seizoen met een 4-1 zege op Premier League-debutant Luton Town, dat eind mei van Coventry City won op Wembley in de finale van de play-offs. Jan Paul van Hecke deed de hele wedstrijd mee bij Brighton, waar Joël Veltman in de 79ste minuut nog inviel op rechtsback voor James Milner. Bart Verbruggen is voorlopig tweede doelman bij Brighton, waar Jason Steele onder de lat stond. Bij Luton Town deed Tahith Chong, die overkwam van Birmingham City, 88 minuten mee. Brighton werd vorig seizoen zeer knap zesde in de Premier League en debuteert volgende maand in het Europese voetbal in het hoofdtoernooi van de Europa League.

Justin Kluivert maakte zijn debuut in de Premier League, waarmee hij pas de vierde speler werd met minuten in alle grote competities in Europa. Kluivert viel in de 60ste minuut in voor Bournemouth, dat aan de Engelse zuidkust met 1-1 gelijkspeelde tegen West Ham United. Jarrod Bowen maakte zes minuten na rust de 0-1 voor West Ham, maar in de 82ste minuut zorgde Dominic Solanke voor de 1-1 namens Bournemouth.

Crystal Palace begon het seizoen met een 0-1 zege bij Sheffield United, dat na twee jaar afwezigheid weer terug is in de Premier League. Odsonne Édouard maakte kort na rust de winnende goal op Bramall Lane in Sheffield, waar gisteren aankoop Gustavo Hamer werd gepresenteerd. De 26-jarige middenvelder, die voor zo'n 18 miljoen euro overkwam van Coventry City, zat nog niet bij de wedstrijdselectie.

Om 18.30 uur sluiten Newcastle United en Aston Villa de zaterdag af op St. James’ Park. Zondag staan er met Brentford - Tottenham Hotspur (15.00 uur) en Chelsea - Liverpool (17.30 uur) ook nog twee mooie duels op het programma. De eerste speelronde wordt maandagavond afgesloten op Old Trafford, waar Manchester United bezoek krijgt van Wolverhampton Wanderers.

Volledig scherm © AFP

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Gele kaart voor Ben White Orel Mangala wordt vervangen door Cheikhou Kouyaté Joe Worrall wordt vervangen door Chris Wood Gabriel Martinelli wordt vervangen door Gabriel 2-1 GOAL van Taiwo Awoniyi! Gele kaart voor Orel Mangala Brennan Johnson wordt vervangen door Anthony Elanga Eddie Nketiah wordt vervangen door Leandro Trossard Ola Aina wordt vervangen door Neco Williams Danilo wordt vervangen door Taiwo Awoniyi Jurriën Timber wordt vervangen door Takehiro Tomiyasu Tweede helft afgetrapt Einde eerste helft Gele kaart voor Jurriën Timber Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. 2-0 GOAL van Bukayo Saka! Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Gele kaart voor Ola Aina 1-0 GOAL van Eddie Nketiah! Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Eerste helft afgetrapt De wedstrijd is 30 minuten vertraagd. Er zijn problemen bij de toegangspoorten, dus veel publiek staat nog buiten.

laad meer Statistieken Opstelling

Programma Premier League

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Engelse competitie. Hieronder bekijk je al onze voetbalvideo’s over de Premier League.

Bekijk hier onze video's uit de Premier League