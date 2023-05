Domper voor Mark van Bommel: Royal Antwerp laat in slotfase eerste kans op landstitel liggen

Europese competi­ties onder de loep: Bayern lijkt het te verprutsen, bijna Champions Lea­gue-voet­bal voor Ten Hag

De maand mei is al even onderweg en dat betekent maar één ding: de voetbalcompetities naderen hun ontknoping. Welke clubs stevenen af op de titel? Wat zijn de stuntploegen en wie verrassen er juist in negatief opzicht? Dit is de stand van zaken in de belangrijkste competities van Europa.