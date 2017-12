Donnarumma mist Milanese derby

De tranen van Robben bij zijn laatste Wilhelmus

13:00 We tellen dagelijks af tot het einde van het jaar met een persoonlijk relaas van verslaggevers. In aflevering 8 van de eindejaarsserie vertelt Maarten Wijffels over de laatste interland van Arjen Robben, waarbij de Groninger het niet droog hield tijdens het Wilhelmus. ,,Bij EK's en WK's kwam er voor mijn gevoel geen einde aan die oranje zee op de tribunes. Dat is uniek."