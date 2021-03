Door beursgang blijkt nu pas dat Noa Lang nog jaren vastligt in Brugge

De koploper van de Jupiler Pro League huurde de Nederlander met verplichte aankoop van Ajax, aan wie het na dit seizoen ongeveer 6 miljoen euro moet overmaken. Het is pas sinds gisteren duidelijk dat de international van Jong Oranje tot 2024 vastligt in België. Een prikje, gezien de fantastische ontwikkeling van de vleugelspeler, die met 13 goals en 9 assists in 30 wedstrijden uitgroeide tot de absolute sensatie in de Belgische competitie.

,,Voor mij is dit geen nieuws”, zei Lang gisteren in gesprek met Het Laatste Nieuws. ,,Ik heb dat contract in oktober getekend. Voor mij stond het al op de planning, maar ik ben blij dat jullie het nu ook weten. (lacht) Het is wel mooi, omdat ik ook zie dat de Belgen er blij mee zijn. Ik word hier heel erg gewaardeerd. En dat is leuk.”