Dortmund blijft zonder Aubameyang steken op gelijkspel

Borussia Dortmund is er in eigen huis niet in geslaagd VfL Wolfsburg te verslaan (0-0). De nummer vier van de Bundesliga kwam met het doelpuntloze gelijkspel nog goed weg. De Zwitserse doelman Roman Bürki was meerdere malen de grote sta-in-de-weg voor het Wolfsburg van aanvoerder Paul Verhaegh.