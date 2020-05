Dortmund maakt na stroeve start dankzij Sancho-show gehakt van Paderborn

Jadon Sancho vierde zijn terugkeer in de basisformatie met drie doelpunten. Dortmund houdt een achterstand van zeven punten op Bayern München, met nog vijf speelronden op de kalender. Het elftal van Lucien Favre verzuimde afgelopen dinsdag de achterstand op de lijstaanvoerder in een rechtstreekse confrontatie te verkleinen naar 1 punt. Bayern München was met 1-0 te sterk en lijkt op weg naar de achtste landstitel op rij.