Dortmund - Schalke in trek bij Nederlandse tv-kijker

Normaliter is de Duitse competitie niet heel erg in trek bij de Nederlandse voetbalfan. De Bundesliga, normaal achter de decoder op FOX Sports-kanaal 4, trekt gemiddeld minder dan 100.000 kijkers per duel.



Gisteren, ruim twee maanden nadat de eerste grote Europese topcompetitie werd hervat, was alles anders. FOX Sports pakte de hele zaterdag uit, met 's middags de Tweede Bundesliga (VfL Bochum - 1. FC Heidenheim was goed voor 43.000 tv-kijkers in Nederland) en de rest van de dag alle Bundesliga-duels op de diverse kanalen van de betaalzender. Naar Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach, ook op FOX 1, keken gisteravond 94.000 mensen.



Leipzig - Freiburg, achter de decoder op FOX 2, moest het met beduidend minder doen. 11.000 Nederlanders schakelden daarvoor in. Augsburg-VfL Wolfsburg was op FOX Sports 3 goed voor 4.000 ‘bezoekers’. Cijfers van de duels van gisteren op FOX 4, 5 en 6 worden niet meer geregistreerd.