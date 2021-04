Dortmund-toptalent Moukoko (16) krijgt politie over de vloer na opsluiten ex-vriendin

Youssoufa Moukoko, het 16-jarige toptalent van Borussia Dortmund, is in opspraak geraakt nadat hij zijn ex-vriendin na een ruzie had opgesloten in zijn woning. De politie moest er aan te pas komen om de zeven jaar oudere Amelie uit haar benarde situatie te bevrijden, laat een woordvoerder van de politie weten aan het Duitse Bild.

Moukoko zou een verhit gesprek met zijn ex hebben moeten beëindigen omdat hij verplichtingen buiten de deur had. Om er zeker van te zijn haar bij thuiskomst weer aan te treffen, draaide hij deur achter zich dicht. De 23-jarige vrouw besloot echter niet af te wachten, maar de politie te bellen. Ze dient echter geen klacht in tegen Moukoko, met wie ze een relatie kreeg toen de voetballer pas 14 jaar was. Het Duitse parket kan echter ook op eigen initiatief beslissen tot verder onderzoek.

Door het incident rijst in Duitsland de vraag waarom Dortmund het piepjonge spelers toestaat om al op zichzelf te wonen. De club benadrukt de jonge talenten ook buiten het veld in de gaten te houden en educatieve en psychologische ondersteuning aan te bieden, al heeft dat dit incident dus niet kunnen voorkomen. De ouders van Moukoko wonen ruim 300 kilometer noordelijker in Hamburg.

Moukoko haalde dit seizoen de recordboeken door een dag na zijn zestiende verjaardag te debuteren voor Dortmund en daarmee de jongste Bundesliga-speler ooit te worden. Tot nu toe kwam hij tot veertien optredens, waarin hij drie keer scoorde. Daar zal het voorlopig ook even bij blijven, want door een blessure komt de in Kameroen geboren Duitse jeugdinternational tot aan de zomer in ieder geval niet meer in actie.

Volledig scherm Youssoufa Moukoko scoorde dit seizoen al drie keer in de Bundesliga. © EPA