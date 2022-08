Dortmund verliest na bizarre comeback van Werder Bremen

met video Schal­ke-spits mag gemiste penalty opnieuw nemen, maar faalt weer

Simon Terodde had met 30 goals vorig seizoen een groot aandeel in het kampioenschap van Schalke 04 in de Tweede Bundesliga, maar eem niveau hoger wil het nog niet zo lukken. Tegen VfL Wolfsburg miste hij zaterdag vanaf de stip twee uitgelezen kansen op zijn eerste treffer van de competitie. Dure missers ook nog eens, want het bleef 0-0.

17:47