Dortmund wint derby overtuigend van Schalke, Lewandowski leidt met hattrick Frankfurt van Dost naar slachtbank

Dortmund en Schalke hielden elkaar een helft in evenwicht, maar in de tweede helft drukte de thuisploeg het overwicht uit in doelpunten. Doelman Frederik Rønnow van de bezoekers redde nog op het schot van Raphaël Guerreiro, maar was kansloos op de rebound van Manuel Akanji. Kort daarop zorgde Erling Braut Haaland met een stift voor de 2-0. De derde treffer kwam op naam van Mats Hummels, die uit een corner raak kopte.

Schalke staat voorlaatste in de Bundesliga. De geplaagde club uit Gelsenkirchen heeft pas één punt, uit het gelijkspel tegen Union Berlin. Eerder werd al onder meer met 4-0 verloren van RB Leipzig en met 8-0 van Bayern München.

Volledig scherm Manuel Akanji viert zijn openingstreffer met ploeggenoten. © BSR Agency

Hattrick Lewandowski

Thomas Müller noemde zijn ploegmakker al eens gekscherend Robert Lewangoalski. Die bijnaam deed de Poolse spits van Bayern München eer aan in tegen Eintracht Frankfurt, waar Bas Dost in de basis startte en ex-Ajacied Amin Younes inviel. Het duel begon voor de thuisploeg met een tegenvaller: Alphonso Davies moest na drie minuten al naar de kant met gescheurde enkelbanden, nadat hij zich had verstapt. De linksback moet mogelijk acht weken herstellen. ,,Hij heeft een blessure aan zijn enkelbanden, een is gescheurd en een is gedeeltelijk gescheurd. We gaan ervan uit dat hij zes tot acht weken is uitgeschakeld”, zei Bayern-coach Hansi Flick. ,,Het doet pijn als een speler van zijn kwaliteit wegvalt. We zullen in de komende weken een beetje creatief moeten zijn om dat op te vangen”

Volledig scherm Robert Lewandowski had zijn vizier op scherp staan en scoorde drie keer tegen Eintracht Frankfurt. © AFP

Die tegenslag verwerkte Bayern al in de tiende minuut. Lewandowski maakte zijn eerste van de middag. Een kwartier later verdubbelde de spits de voorsprong: 2-0. Ook in de tweede helft ging de beste spits van Europa vrolijk door met scoren. Na een uur voltooide hij zijn hattrick en maakte alweer zijn tiende van het seizoen: 3-0. Daarna liet de topschutter het scoren aan anderen over. Leroy Sané en Jamal Musiala zorgden voor de overige treffers van Bayern, dat Eintracht Frankfurt naar de slachtbank leidde.

Volledig scherm Alphonso Davies verlaat het veld nadat hij zijn enkelbanden heeft gescheurd. © Pool via REUTERS

Zege koploper Leipzig na rood Zeefuik

Op eigen veld maakte koploper RB Leipzig, waar Justin Kluivert in de basis startte, geen fout tegen laagvlieger Hertha BSC. Vanzelf ging het niet voor de ploeg van Julian Nagelsmann die met 2-1 won. Binnen tien minuten zette Jhon Córdoba de bezoekers op voorsprong. Enkele tellen later repareerde verdediger Dayot Upamecano de achterstand alweer uit een vrije trap: 1-1. Daarna ging het lang gelijk op, maar na rust was het vooral eenrichtingsverkeer na een negatieve hoofdrol voor invaller Deyovaisio Zeefuik. Hij kreeg binnen vijf minuten twee keer geel, dus rood.

Uiteindelijk besliste Marcel Sabitzer een kwartier voor tijd het duel door een strafschop te benutten. Door zijn rake penalty bleef Leipzig koploper in de Bundesliga. Bayern achtervolgt op één punt.

Volledig scherm Rood voor Deyovasio Zeefuik. © BSR Agency

Gladbach met moeite voorbij hekkensluiter Mainz

Met pijn en moeite trok Borussia Mönchengladbach een zege bij Mainz over de streep. De nog puntloze hekkensluiter hield het lang spannend en leek een punt over te houden aan het duel met de subtopper. De bezoekers kwamen via Lars Stindl op voorsprong na een kwartier spelen. Jean-Philippe Mateta boog de achterstand eigenhandig om door twee keer te scoren in zes minuten tijd: 2-1.

Na rust toonden de bezoekers de veerkracht om alsnog met de winst ervandoor te gaan. Jonas Hofmann benutte een strafschop, waarna Matthias Ginter op aangeven van de doelpuntenmaker in de 83ste minuut de 2-3 tegen de touwen werkte. De verdediger voorkwam met zijn treffer een uitglijder van Gladbach bij hekkensluiter Mainz.

Volledig scherm Matthias Ginter springt Jonas Hofmann na de 2-3 in de armen. Hij voorkwam een uitglijder van Gladbach bij Mainz. © AP

Becker speelt gelijk met Union Berlin

Union Berlin kwam op eigen veld niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen SC Freiburg. De doelpunten vielen al in de eerste helft. Vincenzo Grifo opende in de 34ste minuut de score, waarna Robert Andrich voor de gelijkmaker tekende. Amper twee minuten na de openingstreffer.

Sheraldo Becker mocht bij de thuisploeg zeventig minuten meedoen.