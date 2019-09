Dost binnen twaalf minuten trefzeker bij debuut

Video Lacazette en Aubameyang helpen Arsenal aan punt tegen Spurs

19:25 De 199ste North London Derby tussen Arsenal en Tottenham Hotspur is geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Dankzij goals van Christian Eriksen en Harry Kane kwam Spurs op een 0-2 voorsprong in het Emirates Stadium, maar topspitsen Alexandre Lacazette en Pierre-Emerick Aubameyang hielpen Arsenal toch nog aan een punt.