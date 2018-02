Douglas doet emotionele ontboezeming na positieve dopingtest

PlaspilVoormalig FC Twente-verdediger Douglas Franco Teixeira kwam al meer dan een jaar niet in actie voor zijn club Sporting Lissabon. Inmiddels is duidelijk waarom. Douglas werd een jaar geleden betrapt op het gebruik van doping. Dat meldt de Portugese sportkrant Record .

Douglas bracht het nieuws vandaag zelf naar buiten via zijn Instagrampagina. De tot Nederlander genaturaliseerde verdediger (geen interlands voor Oranje) werd in april 2017 betrapt op het gebruik van het verboden middel. Het is nog niet bekend of en hoe lang hij geschorst is geweest.

,,Met veel verdriet meld ik dat ik bij een anti-dopingtest, die eind april vorig jaar werd uitgevoerd, positief heb getest. Ik heb nooit bewust dopingmiddelen gebruikt met het doel mijn sportprestaties kunstmatig te verbeteren," laat Douglas weten in zijn statement. ,,Ik wist niet dat het medicijn dat ik gebruikte - een diureticum (plaspil, red.) - een stof was die verboden was door WADA. Ik deed het naïef, zonder de medische afdeling van de club te raadplegen of te informeren."

Sinds 4 januari 2017 kwam Douglas dus niet meer in actie voor Sporting, dat hem in de zomer van 2016 voor een miljoen euro overnam van het Turkse Trabzonspor. ,,Ik wil me verontschuldigen bij Sporting Clube de Portugal, mijn teamgenoten, de technische staf, het medische team, het bestuur en alle supporters voor het onvrijwillig maken van deze fout. Het was nooit mijn bedoeling om oneerlijk te spelen in deze mooie sport. Ik neem mijn fout en bied mijn oprechte excuses aan." Douglas staat nog tot de zomer van 2019 onder contract bij Sporting.

Volledig scherm Douglas viert de landstitel van FC Twente in 2010 met doelman Sander Boschker op zijn rug. © Toussaint Kluiters