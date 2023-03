Dragisa Gudelj weigert in ambulance te stappen na reanimatie op het veld en wil duel hervatten

Een naar moment tijdens de wedstrijd FC Córdoba - Racing Ferrol als Dragisa Gudelj, de broer van ex-eredivisiespeler Nemanja, in de eerste helft omvalt en gereanimeerd moet worden. Alsof dat nog niet heftig genoeg is, gebeurt daarna nog iets opmerkelijks.

De wedstrijd op het derde niveau van Spanje is elf minuten onderweg als Gudelj (25) in elkaar zakt. De hulpdiensten van beide ploegen zijn snel ter plekke en geven de geboren Bredanaar een hartmassage. Zijn medespelers en tegenstanders staan zwaar aangeslagen op het veld. Het plan is om hem vervolgens in een op het veld gekomen ambulance richting het ziekenhuis te vervoeren, maar daar denkt Gudelj zelf anders over.

Terwijl het publiek op de tribune na de eerste, angstige momenten staat te klappen en de zorgverleners hem per brancard richting de ambulance brengen, stribbelt de voetballer van FC Córdoba plotseling tegen. Er gaat een zucht van verlichting door het stadion.

Gudelj is van plan om de wedstrijd te hervatten en maakt dat ook aan iedereen duidelijk. Medespelers, scheidsrechter en ambulancemedewerkers moeten hem tegenhouden. Uiteindelijk laat hij zich toch naar het ziekenhuis brengen voor controle. Zijn club laat weten dat zijn toestand stabiel is en dat hij ter observatie in het ziekenhuis blijft.

De wedstrijd werd na het incident, na overleg met beide ploegen, gestaakt.

Nemanja Gudelj, die tussen 2009 en 2017 voor NAC Breda, AZ en Ajax speelde, komt tegenwoordig uit voor Sevilla. De 31-jarige verdediger/middenvelder speelde vrijdagavond nog met Servië tegen Litouwen (2-0) in de strijd om kwalificatie voor het EK van 2024.

Toen Nemanja in 2015 overstapte naar Ajax, volgde zijn broertje Dragisa in het spoor. Hij ging in de jeugd van de Amsterdammers speelde, maar brak nooit door.

Volledig scherm Dragisa Gudelj in 2016 als Ajacied. © Pro Shots