Dramatisch Manchester United lijdt met Ten Hag enorme nederlaag tegen Brentford

Hakim Ziyech mag weer dromen van WK: bondscoach Marokko ontslagen

Vahid Halilhodzic is ontslagen als bondscoach van Marokko. De 69-jarige Bosniër stond sinds 2019 aan het roer bij Marokko, maar lag de laatste tijd vooral onder vuur door een conflict met sterspeler Hakim Ziyech. Door het vertrek van Halilhodzic is de weg vrij voor Ziyech om mee te doen aan het WK in Qatar.

11 augustus