Dramatische ontknoping in Spanje: Deportivo Alavés promoveert door rake penalty in minuut 129

Levante was dit seizoen als derde geëindigd op het tweede niveau van Spanje, een plekje boven Deportivo Alavés met een punt meer. Met twee keer een 0-0 zou er geen strafschoppenserie komen, maar zou Levante promoveren omdat het in de competitie boven Alavés eindigde.



De fans van Levante vierden diep in de verlenging al groot feest, maar het ging toch nog mis. Levante-verdediger Rober Pier kreeg de bal tegen zijn hand en na minutenlang VAR-beraad ging de bal nog op de stip. Het was de Baskische spits Asier Villalibre (25) die in minuut 129 uiterst koel de strafschop benutte en de club uit de Baskische hoofdstad Vitoria-Gasteiz zo terug naar La Liga schoot. Het zorgde voor een enorme ontlading bij de duizend meegereisde fans in Valencia en bij de duizenden fans die achter waren gebleven in Baskenland.