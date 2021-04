Drenthe schittert met fraaie goal in play-offs tegen rivaal Real Murcia

Drenthe vierde donderdag zijn 34ste verjaardag, maar de linkspoot uit Rotterdam laat zien dat de sleet er nog niet op zit. De voormalig speler van Feyenoord, Real Madrid, Everton en Sparta (en nog een waslijst aan clubs) krulde na 35 minuten met links de 0-2 in de verre bovenhoek. Via zijn teamgenoot Nico was Racing Murcia na twaalf minuten al op voorsprong gekomen.



Drenthe maakte in januari de overstap naar Racing Murcia, nadat hij met zijn club Kozakken Boys al sinds half oktober niet meer in actie was gekomen vanwege het stilgelegde amateurvoetbal in Nederland.