Drie minuten spektakel zorgen voor gelijke stand in duel tussen Duitsland en Italië in Nations League

Italië begon met tien nieuwe spelers in het veld ten opzichte van de met 3-0 verloren wedstrijd tegen Argentinië. Maar liefst vijf spelers maakten vanavond hun debuut voor La Squadra Azzurra. Dit zorgde in de eerste helft niet voor het gewenste effect, want het was een slaapverwekkend duel. De enige twee hoogtepunten waren een afstandsschot op de paal van Gianluca Scamacca en een wild schot van Leroy Sané dat over het doel ging. Met name de kans van Sané had de 0-1 moeten zijn.