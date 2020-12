Dringen in de top van de ‘Nederlandse’ Ligue 1

Het is dringen in de Nederlandse top-4 in Frankrijk. Memphis Depay won gisteren met Olympique Lyon op bezoek bij het Paris Saint-Germain van Mitchell Bakker (0-1) en nam daarmee de koppositie over van de landskampioen. Ook Sven Botman (Lille) en Kevin Strootman (Olympique Marseille) zijn in de race voor de titel. Welke Nederlander heeft de beste papieren?

Paris Saint-Germain

Sinds Qatar Sports Investments in 2011 een belang nam in PSG is de Franse competitie eigenlijk geen moment spannend meer geweest. In die negen jaar werd Paris Saint-Germain zeven keer kampioen. Nadat afgelopen zomer ook nog de finale van de Champions League werd bereikt, is er dit najaar zand in de motor gekomen van het eens ongenaakbare PSG. De club van trainer Thomas Tuchel leed al veertien verliespunten, iets wat de laatste jaren ondenkbaar was.

Stand Ligue-1

1. Lille OSC 14-29 punten

2. Olympique Lyon 14-29

3. PSG 14-28

4. Olympique Marseille 12-27

In de Champions League plaatste PSG zich in de poule met Manchester United, RB Leipzig en Basaksehir met moeite voor de knock-outfase. Het spel is volledig gericht op sterspelers Neymar en Kylian Mbappé. Wanneer een van hen, of in het ergste geval voor Tuchel beiden ontbreken, heeft de ploeg het zelfs in Frankrijk bijzonder lastig. PSG verloor dit seizoen in alle competities zes keer, in vijf van deze duels begon het duo niet in het basiselftal.

Volledig scherm Mitchel Bakker (links) miste dit seizoen slechts één competitiewedstrijd voor PSG. © REUTERS

Mitchel Bakker is basisspeler bij PSG, mede door de al maandenlange absentie van vaste linksback Juan Bernat. Tuchel beschikt ook over Layvin Kurzawa, maar geeft de voorkeur aan de 20-jarige Nederlander. De in Purmerend geboren vleugelverdediger verruilde in de zomer van 2019 Jong Ajax voor het Parc des Princes. Dat pakte wonderwel goed uit voor Bakker.

Lille OSC

Sven Botman is met Lille de trotse koploper van Frankrijk. Afgelopen zomer maakte hij van Ajax, waar hij geen minuut speelde, de overstap naar het noorden van Frankrijk. Het werd een warm bad voor de verdediger, die indruk maakte tijdens zijn verhuurperiode bij SC Heerenveen.

De verdediger begon elk duel in de basis voor het team van Christophe Galtier. De enige keer dat dit niet gebeurde, was donderdag bij de wedstrijd voor de Europa League tegen Celtic. Botman kreeg rust omdat Lille zich al had verzekerd van de volgende ronde, waar uitgerekend de oude club van Botman wacht op een dubbele confrontatie. In Lille kwam Botman zelfs in beeld bij Frank de Boer. Bij de vorige interlandperiode riep de bondscoach hem op na afwezigheid van enkele vaste krachten. Zijn debuut moet nog komen.

In de competitie gaat het uitstekend met Lille. De ploeg verloor pas één keer (uit bij Brest, 3-2). De toppers in het team zijn de geroutineerde spits Burak Yilmaz, buitenspeler Jonatha Ikoné en verdediger José Fonte. Of het team genoeg kwaliteit heeft om het hele seizoen bovenaan te blijven is lastig te zeggen, het succes in de Europa League lijkt Lille vertrouwen te geven.

Volledig scherm Sven Botman met de belangrijke Jonathan Ikoné (midden) en spits Burak Yilmaz (rechts). © AP

Olympique Lyon

Aanvoerder Memphis Depay deed gisteren goede zaken met zijn ploeg Olympique Lyon. Op bezoek bij PSG werd er knap met 0-1 gewonnen door de goal van Tino Kadawere. Lyon eindigde vorig jaar door de coronastop op de zevende plek in Frankrijk waardoor het niet Europees speelt. Dat lijkt het team van aanvoerder Depay goed te doen, het is al elf duels ongeslagen.

De ploeg van Rudi Garcia beschikt naast Depay over topspelers als Karl Toko Ekambi, die Moussa Dembélé uit de basis houdt, en Hassem Aouar. Vorig jaar werd de halve finale van de Champions League bereikt. Lyon beschikt al seizoenen lang over een goede selectie, maar is niet constant genoeg. Nu dé concurrent gisteren is verslagen en er alleen focus is op de competitie, wacht er misschien een mooi seizoen voor de Depay & co.

Olympique Marseille

Marseille werd kansloos uitgeschakeld in de Champions League. Het werd vierde in de poule met Olympiakos, FC Porto en Manchester City. Ondanks dat er een keer werd gewonnen tegen de Grieken (2-1), kwamen de twee doelpunten die het in zes wedstrijden maakte vanaf de strafschopstip; geen indrukwekkende reeks.

Volledig scherm Strootman heeft geen belangrijke rol bij Marseille. Hij speelde dit seizoen zeven duels in de Ligue 1, zes keer kwam hij vanaf de reservebank het veld in. © REUTERS

In de eigen competitie gaat het stukken beter voor coach André Villas-Boas. Het staat slechts twee punten achter Lille en Olympique Lyon, terwijl het twee duels mínder afwerkte. De laatste zeven competitiewedstrijden werden gewonnen.



Kevin Strootman komt amper in de plannen van de Portugese coach voor. De Nederlander kwam wel in zeven wedstrijden binnen de lijnen, maar dit was niet meer dan 144 minuten bij elkaar. Toch maakt hij met Marseille een goede kans om hoog te eindigen in de Ligue 1. Het team beschikt over topspelers Dimitri Payet en Florian Thauvin. Of dit genoeg is om de Franse titel te pakken, is moeilijk te voorspellen. Gezien de wanprestatie in de Champions League lijkt Marseille de ploeg die het minst favoriet is van de vier.