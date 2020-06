Dringende oproep Klopp aan fans: ‘Moedig ons vanuit huis aan’

,,Het voetbal is terug, wel heel anders dan normaal”, zegt Klopp. ,,We hebben allemaal, over de hele wereld, hetzelfde probleem. Voetbal is even niet zo belangrijk als we allemaal dachten, dat is een belangrijke les. We hebben allemaal onze eigen problemen. Familie en gezondheid gaan boven alles. We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en dat hebben we gedaan. Er waren tijden dat we niet wisten of we dit seizoen nog zouden voetballen. Maar we gaan weer beginnen, omdat iedereen zich goed heeft gedragen. Wij kunnen weer voor ons enorme doel gaan, het kampioenschap. Daar hebben we jullie voor nodig.”