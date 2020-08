Drogba wil voorzitter Ivoriaanse voetbalbond worden: ‘Ik wil graag iets terugdoen voor mijn land’

229 dagen na blessure Bakker en Memphis in de basis in finale Coupe de la Ligue

31 juli Mitchel Bakker en Memphis Depay staan vanavond tegenover elkaar in het Stade de France in Saint-Denis. Paris Saint-Germain en Olympique Lyon trappen daar om 21.10 uur af in de finale van de Coupe de la Ligue, het tweede bekertoernooi van Frankrijk.