Droombaan bij FC Barcelona wordt nachtmerrie voor Ronald Koeman

En dus nam Koeman afscheid van het Nederlands elftal, dat onder zijn leiding weer tot bloei was gekomen. De plaats in de finale van de Nations League en overwinningen op Frankrijk, Duitsland en Engeland boden perspectief voor een mooi EK. Maar hoofdtrainer van Barcelona wilde Koeman altijd al worden.

De oud-coach van Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton en Everton wist dat het niet makkelijk zou worden bij de club die hij als speler in 1992 de Europa Cup 1 had bezorgd. Maar hij vond het ook een prachtige uitdaging om aan een nieuwe en succesvolle ploeg te bouwen.

Quote Los het op als je me niet wilt, maar laat me niet bungelen Quote Koeman uit Videoland-documentaire

Een week voordat Koeman begon, was Barcelona met trainer Quique Setién op de bank vernederd door Bayern München (2-8). Lionel Messi was helemaal klaar met de clubleiding, maar mocht niet vertrekken. Barcelona kampte met een schuld van 1,2 miljard euro en Joan Laporta keerde terug als voorzitter om zijn club te redden.

Onrust

In alle onrust begon Koeman aan de baan die hij al zijn hele loopbaan ambieerde. Stapje voor stapje boekte hij resultaat, heel even kwam zelfs de landstitel in zicht. Maar uiteindelijk werd Atlético Madrid kampioen en won Barcelona nog wel de nationale beker. Het had een stuk slechter gekund, dacht Koeman. Laporta zag dat anders en twijfelde of Koeman wel trainer moest blijven.

Koeman vond het maar niets dat Laporta hem zo liet bungelen, zo werd duidelijk in de Videoland-documentaire Força Koeman. ,,Zeg dan: je bent niet goed genoeg, we stoppen. Los het op als je me niet wilt. Maar laat me niet bungelen”, mopperde hij. Maar uiteindelijk mocht Koeman door. Wel zonder Messi, die onbetaalbaar was geworden en naar Paris Saint-Germain vertrok.

Laporta was in september nog zo tevreden over Koeman dat hij over contractverlenging begon. Maar sinds de kansloze thuisnederlaag tegen Bayern München (0-3) met de door Koeman aangetrokken Luuk de Jong als basisspeler was alles anders. Laporta had zich zo geërgerd aan een speelwijze met vijf verdedigers dat zijn geduld met de Nederlandse hoofdtrainer op was.

Ontslagen

Koeman vroeg om geduld en benadrukte dat je niet zomaar een nieuwe en succesvolle ploeg kunt samenstellen. Zeker niet als geld voor grote aankopen ontbreekt. Maar de leiding van Barcelona ziet toch liever een andere hoofdtrainer en zo is Koeman na ruim een jaar alweer ontslagen. Weg droombaan. En inmiddels heeft Louis van Gaal, die ooit ook trainer was bij de Catalanen, het Nederlands elftal alweer aardig op weg geholpen richting het WK van eind volgend jaar in Qatar.

