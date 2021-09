Droomtransfer voor Luuk de Jong: FC Barcelona huurt spits van Sevilla

Pas ruim na het verstrijken van de deadline maakte FC Barcelona de komst van De Jong bekend. FC Barcelona diende immers te wachten totdat Antoine Griezmann naar Atlético Madrid zou vertrekken. Dat gebeurde uiteindelijk ook nog waardoor de Nederlander een ongekende droomtransfer naar FC Barcelona te pakken heeft. De transfer van De Jong is onderdeel van de krankzinnige ontknoping van Deadline Day.



De Jong werd deze zomer ook veelal in verband gebracht met een terugkeer naar PSV, maar in plaats daarvan gaat hij aan de slag bij het team van landgenoten Ronald Koeman, Frenkie de Jong en Memphis Depay.



De Jong is dit seizoen bij Sevilla uit beeld geraakt. Na vijf jaar bij PSV stapte hij in de zomer van 2019 over naar de Spaanse club. Een jaar later was hij de grote held van Sevilla. Met twee treffers in de finale tegen Internazionale (3-2) had hij een groot aandeel in het winnen van de Europa League.



De Nederlandse spits speelde 69 wedstrijden in La Liga voor Sevilla. Daarin was hij goed voor tien goals. Het lukte de Nederlander namelijk niet om de concurrentiestrijd met Youssef En-Nesyri te winnen. De 24-jarige Marokkaan was vorig seizoen goed voor achttien goals.