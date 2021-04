Druk ligt bij Barça na simpele zege Atlético

UEFA kiest voor nieuwe opzet Champions League in 2024

19 april De Champions League krijgt vanaf 2024 een andere opzet. De Europese voetbalbond UEFA kiest voor een opzet met 36 in plaats van 32 deelnemers. Het huidige poulesysteem met groepen van vier verdwijnt. In plaats daarvan spelen deelnemers in de eerste fase tien duels, vier meer dan nu, met extra inkomsten tot gevolg.