Druk op Hansi Flick neemt toe in Duitsland, Jürgen Klopp en Roger Schmidt genoemd als opvolgers

Na een historisch eerste jaar met Bayern München met zes prijzen in 2020 en daarna nog de Bundesliga-titel in 2021, koos Hans-Dieter ‘Hansi’ Flick er twee jaar geleden voor om Joachim Löw op te volgen als bondscoach bij Die Mannschaft. Löw was toen liefst vijftien jaar bondscoach geweest en leidde Duitsland in 2014 in Brazilië naar de vijfde wereldtitel, maar na de teleurstellende resultaten op het WK 2018 (uitgeschakeld in poulefase) en EK 2021 (in achtste finales onderuit tegen Engeland) was zijn krediet wel op.



Onder zijn opvolger Flick is het er nog niet veel beter op geworden en dat baart de Duitsers zorgen, zeker in de wetenschap dat volgend jaar het EK in eigen land wordt gehouden. Flick hoopte eind vorig jaar succes te brengen op het WK in Qatar, maar Duitsland sneuvelde opnieuw in de poulefase na de nederlaag tegen Japan (2-1) en het gelijkspel tegen Spanje (1-1), waarna de zege op Costa Rica (4-2) de boel niet meer kon redden.

Flick mocht blijven zitten, maar sinds het WK zijn de resultaten er niet veel beter op geworden. Als gastland speelt EK-kwalificatieduels, maar in de vijf oefenduels die Duitsland sindsdien speelde werd alleen Peru (2-0) nog verslagen op 25 maart.

Drie dagen later was België al met 2-3 te sterk in Keulen, maar de afgelopen week was helemaal zorgwekkend. Tegen Oekraïne was er nog een gelijkspel (3-3) in Bremen, maar daarna waren Polen (1-0 in Warschau) en Colombia (0-2 in Gelsenkirchen) te sterk voor de vijfvoudig wereldkampioen. De laatste zestien wedstrijden leverden slechts vier zeges op.

Hansi Flick: ‘Ik geniet van mijn werk’

Het heeft tot flinke druk en kritiek op Flick geleid, maar de bondscoach heeft nog de volle overtuiging dat hij onze oosterburen een jaar voor het EK in eigen land betere tijden kan bezorgen. ,,Mijn filosofie past bij deze ploeg", zei Flick, die van augustus 2006 tot en met het gewonnen WK 2014 assistent van Joachim Löw was en daarna nog drie jaar werkte als sportief directeur van de Deutscher Fußball-Bund.

,,Ik kan trainen met de beste spelers van Duitsland en ik geniet van mijn werk. We zullen proberen het tijdens de volgende interlandperiode in september beter te doen.”

Klopp, Schmidt en Glasner genoemd als kandidaten

Na het debacle op het WK in Qatar, waar Duitsland al in de groepsfase werd uitgeschakeld, is Jürgen Klopp naar verluidt al gepolst om de taken van Flick over te nemen. Volgens Bild en Sport1 bedankte de Duitse manager van Liverpool echter voor het aanbod, omdat hij nog niet klaar is met zijn project op Anfield.

Vandaag pleit Bild in een opiniestuk opnieuw voor de aanstelling van Klopp, al realiseert het boulevardblad zich dat het waarschijnlijk niet lukt hem los te weken uit Liverpool. In de poll op Bild krijgt Klopp liefst 48 procent van de stemmen als het gaat om wie het Duitse publiek verwacht als coach van Die Mannschaft op het EK 2024.

Ook voormalig PSV-trainer Roger Schmidt (afgelopen seizoen kampioen met Benfica) wordt door Bild genoemd als een van de kandidaten in de poll. Een andere kandidaat die naar voren wordt geschoven is Olivier Glasner. De Oostenrijkse coach vertrok onlangs bij Eintracht Frankfurt.

Directeur Rudi Völler: ‘Niet meer zo veel kwaliteit’

Na de teleurstellende wedstrijd tegen Colombia kreeg Flick steun van Rudi Völler. De 63-jarige directeur van de Duitse voetbalbond vindt dat de bondscoach zeker niet alles te verwijten valt. ,,Hij doet er alles aan om ervoor te zorgen dat we succesvol zijn en probeert hier en daar wat dingen uit. We hebben niet meer zo veel kwaliteit als een paar jaar geleden”, zei Völler, die op 1 februari begon als directeur van de Duitse voetbalbond na achttien jaar als sportief directeur was bij Bayer Leverkusen.

Volledig scherm Rudi Völler is sinds 1 februari directeur van de Duitse voetbalbond, nadat hij hiervoor achttien jaar sportief directeur was bij Bayer Leverkusen. © AP

Wel plaatste Völler een kritische noot. ,,Als je kwaliteit mist, moet je ervoor zorgen dat je tactisch goed bent en daarin kunt variëren. We moeten erin blijven geloven dat we het weer op de rit krijgen. Het komt nu even aan op doorzettingsvermogen.”

Duitsland is als organiserend land automatisch geplaatst voor het EK van 2024 en hoeft dus geen kwalificatieduels te spelen. In de volgende interlandperiode (in september) wachten vriendschappelijke wedstrijden tegen Japan en Frankrijk in Wolfsburg en Dortmund.