Druk op Peter Bosz neemt toe in aanloop naar duel met PSG: ‘Gaan niet wachten tot februari of maart’

Met nederlagen tegen Lorient (3-1) en AS Monaco (2-1), resulterend in een vijfde plek op de ranglijst in Frankrijk, wordt de druk op de schouders van Olympique Lyon-coach Peter Bosz groter en groter. Zeker omdat aankomende zondag de thuiswedstrijd tegen Paris Saint-Germain op het programma staat.

Olympique Lyon en Bosz begonnen sterk aan het seizoen met dertien punten uit de eerste vijf wedstrijden. Na twee nederlagen en een achterstand van zes punten op Paris Saint-Germain en Olympique Marseille ziet de wereld er ineens weer anders uit voor de Nederlandse coach, zeker met een duel met het sterrenensemble uit Parijs op het programma.

Volgens technisch directeur Vincent Ponsot zal de wedstrijd tegen PSG niet beslissend zijn wat betreft Bosz’ positie, maar duidelijk is volgens hem dat de resultaten moeten worden verbeterd, zeker na de achtste plek van vorig seizoen waardoor Olympique Lyon dit seizoen geen Europees voetbal speelt. ,,We snappen de kritiek. Ik lees dat we minder veeleisend zijn geworden, maar dat is niet helemaal waar. Ondanks het resultaat van vorig seizoen hebben we een analyse gemaakt en besloten Peter te behouden. We zijn overtuigd van hem, maar aan de andere kant zijn er nu resultaten nodig omdat we een heleboel dingen in overeenstemming met hem hebben veranderd en erin geloven dat alles aanwezig is om te presteren.”

Quote Peter weet dat we in de topdrie willen eindigen, maar het verschil met vorig seizoen is dat we eerder goede resultaten verwachten Vincent Ponsot, technisch directeur Olympique Lyon

Volgens Ponsot voldoet Bosz nu aan twee van de vier eisen die hij stelt aan een goede trainer: ,,Een goede coach is iemand die resultaten behaalt, iemand die zijn team goed laat spelen, iemand die goed integreert in het clubproject en iemand die spelers vooruit helpt. Aan die laatste twee criteria voldoet Peter en hij heeft een filosofie waarmee hij volgens ons ook in staat zou moeten zijn om het team goed te kunnen laten spelen en resultaten te boeken. Daarin verwachten we meer van hem, want we weten dat hij aan alle vier de criteria kan voldoen", zegt hij bij Le Progrès.

Toch zou een derde nederlaag op rij tegen Paris Saint-Germain niet fataal zijn voor Bosz: ,,We gaan niet zeggen: als er zondag iets gebeurt, dan... Peter weet dat we in de topdrie willen eindigen, maar het verschil met vorig seizoen is dat we eerder goede resultaten verwachten en niet het hele seizoen daarop zullen blijven wachten. We gaan niet wachten tot februari of maart. Hij is op de hoogte van die situatie, maar het betekent niet dat we geen vertrouwen in hem hebben. Er wordt van iedereen meer verwacht, ook van de spelers. We wachten op een reactie tegen PSG, maar deze wedstrijd zal niet de hele situatie veranderen.”