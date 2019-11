Dubbel feest voor Flamengo: club wordt tijdens huldiging kampioen van Brazilië

Flamengo werd vanavond al kampioen van de Campeonato Brasileiro Série A omdat achtervolger Palmeiras voor eigen publiek met 1-2 verloor van Grêmio uit Porto Alegre. Pepê zorgde in de 94ste minuut voor de winnende goal in São Paulo, waarmee de titelstrijd in Brazilie al vroeg is beslist. Met nog vier speelrondes te gaan is Flamengo niet meer te achterhalen voor de concurrentie. De voorsprong van Flamengo op achtervolgers Santos en Palmeiras bedraagt nu dertien punten. De laatste landstitel van Flamengo dateerde van 2009. Vorig seizoen werd Palmeiras kampioen van Brazilië.

Gisteravond won Flamengo in de Peruaanse hoofdstad Lima al de Copa Libertadores, door dankzij twee late goals van spits Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa met 2-1 te winnen van de Argentijnse titelverdediger River Plate. Om de tweede Copa Libertadores in de clubhistorie (de eerste was in 1981) te vieren waren er vandaag tienduizenden fans van Flamengo op de been in Rio de Janeiro, waar de politie inmiddels ook al heeft ingegrepen.