Dubbel gevoel voor Luuk de Jong na fraaie goal en verlies tegen Real Madrid

Na de 1-0 van Casemiro nam De Jong zelf sportieve revanche. Met de hak legde hij de bal klaar voor zijn linker, om de bal vanaf een meter of twintig loepzuiver in de verre hoek te schieten.



Weer kon de spits maar heel even van zijn heldenrol genieten. Vijf minuten later maakte Casemiro met zijn tweede van de middag de 2-1. En zo was niet De Jong, maar de Braziliaan van Real Madrid de meest bejubelde man in het Bernabéu.



Real Madrid neemt dankzij de driepunter de koppositie in La Liga over van Barcelona, dat nog wel een duel tegoed heeft (morgenavond thuis tegen Granada). Sevilla staat derde. Bekijk hier alle uitslagen, het programma en de stand in Spanje.